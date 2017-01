Les protestataires brûlent le drapeau américain près du consulat US aux Philippines

© REUTERS/ EZRA ACAYAN Rodrigo Duterte compte sur Moscou pour protéger les Philippines

Plus de 200 personnes se sont rassemblées vendredi 20 janvier près du consulat américain, dans la capitale philippine de Manille, pour protester contre la présence des militaires américains sur le territoire du pays, annonce Associated Press. Les manifestants ont en outre demandé à leur président Rodrigo Duterte de poursuivre une politique indépendante, après l'investiture de Donald Trump, qu'ils considèrent comme « impérialiste » et qui, selon eux, présente une menace plus importante que Barack Obama en raison de ses propos tenus à l'égard des musulmans et des immigrants.

Lors de la manifestation, qui a été organisée par la gauche et les activistes musulmans, les protestataires ont publiquement brûlé le drapeau américain, indique AP.

Selon l'agence, les militaires ont empêché les manifestants de s'approcher de l'entrée principale de l'ambassade.



En novembre 2016, Rodrigo Duterte a annoncé son intention de retirer le contingent militaire américain des Philippines avant la fin de son mandant présidentiel, soit d'ici 2022. Il a en outre précisé que les soldats américains ne seraient pas remplacés par les militaires d'aucun autre pays. Suite à la victoire de Donald Trump à la présidentielle, M. Duterte a félicité le républicain et a exprimé sa volonté de travailler avec la nouvelle administration américaine sur des principes de respect mutuel.

