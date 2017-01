Des hackers piratent un forum de hackers

Des inconnus ont piraté le forum de pirates informatiques Darkode, une réplique du forum de cybercriminalité fermé en 2015 suite à une enquête du FBI, a annoncé le site Motherboard.

« Chers fakes de Darkode épris de grandeur, nous avons pris le contrôle de votre forum. Vos administrateurs sont nuls », ont indiqué les assaillants dans un message.

Les organisateurs du forum des hackers n'ont pas réussi à garantir la sécurité de leurs visiteurs. Les escrocs ont réussi à chiper les noms et adresses électroniques des utilisateurs du site.

Le fait que certains utilisateurs soient impliqués dans des activités illégales préoccupe surtout l'administration du site puisque la base de données piratée serait déjà mise en vente et pourrait se retrouver entre les mains des services secrets.

Le FBI avait fermé la première version du forum Darkode (Dark0de) le 14 juillet 2015 dans le cadre d'une opération baptisée « Horizon voilé ». D'après le FBI, les habitués du Darkode y échangeaient des numéros de cartes de crédit et des logiciels malveillants.

Ces derniers temps, les hackers font parler d'eux de plus en plus souvent. En janvier, la police italienne a arrêté Giulio Occhionero, 45 ans, et sa sœur Francesca Maria Occhionero, 48 ans, pour avoir piraté au moins 18 000 ordinateurs d'hommes politiques, notamment ceux des ex-premiers ministres Mateo Renzi et Mario Monti, d'hommes d'affaires, dont le président de la Banque centrale européenne Mario Draghi, ainsi que de cardinaux du Vatican. Selon la justice, Giulio et Francesca Occhionero auraient développé un maliciel, EyePyramid, qui permettait de pirater le courrier électronique.

