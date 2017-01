Gambie: le président sortant accepte de quitter le pouvoir

Le président sortant de la Gambie Yahia Jammeh a confirmé qu'il acceptait de quitter son poste, annoncent les médias mainstream.

« J'ai décidé aujourd'hui, en conscience, de quitter la direction de cette grande nation, avec une infinie gratitude envers tous les Gambiens », a ainsi déclaré M. Jammeh. Il a ajouté que son départ du pouvoir relevait de sa seule décision.

© AFP 2016 SEYLLOU Les troupes sénégalaises sont entrées en Gambie

Les présidents mauritanien et guinéen, qui menaient l'ultime médiation, ont obtenu auparavant son accord de principe pour qu'il quitte le pays. Des discussions se sont poursuivies sur les conditions de son départ, prolongeant de facto la suspension de l'opération militaire ouest-africaine décidée par la Communauté économique des États d'Afrique de l'ouest (Cédéao), pour le contraindre à céder le pouvoir au nouveau président élu Adama Barrow.

Pour l'instant on ne connaît pas le contenu de l'accord qui a été conclu, ni quel est le pays qui offrira l'asile à Yahya Jammeh. La condition sur laquelle les pays de la Cédéao ne voulaient pas céder était qu'il quitte la Gambie. Un départ qui devrait avoir lieu dans les prochains jours.

