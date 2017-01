40 touristes thaïlandais pris en otage en Birmanie

Un groupe de terroristes en Birmanie a pris en otage une quarantaine de touristes en provenance de Thaïlande, selon la chaîne de télévision thaïlandaise Nation TV, se référant à la police nationale.

​Les terroristes, représentant les Karens, un groupe ethnique tibéto-birman, auraient demandé aux autorités thaïlandaises de libérer l'un de leurs combattants, arrêté pour contrebande de réfugiés.

Les touristes se trouvent dans la région peuplée par les Karens, à la frontière avec la Thaïlande selon la chaîne.

Plusieurs otages auraient déjà été libérés après des pourparlers avec la police.

