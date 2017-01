Rencontre Trump-May: «Un populiste à la Maison Blanche, une femme forte à Downing Street»

La première ministre britannique Theresa May entend visiter les États-Unis la semaine prochaine pour rencontrer le président américain Donald Trump, annonce le quotidien The Telegraph se référant à ses sources au sein du gouvernement.

Selon le journal, la visite de Mme May devrait durer quelques jours. La chef du gouvernement britannique ne serait accompagnée d'aucun de ses ministres.

© REUTERS/ Kerry Davies Trump préfère Poutine à May? Vent de panique dans les médias britanniques

Selon une source du journal, Donald Trump et Theresa May voudraient établir les mêmes relations étroites qui avaient existé entre Margaret Thatcher et Ronald Reagan.

« Ils veulent réellement s'en tenir à l'idée de Reagan et Thatcher : un nouveau populiste à la Maison Blanche et une femme forte au 10 (10, Downing street, ndlr). Ils veulent rétablir ces relations au plus vite », a indiqué la source.

Toujours selon le journal, la chef du gouvernement britannique essayera également de s'entendre concernant l'attitude de Donald Trump envers les relations avec la Russie. La Grande-Bretagne ne s'opposera pas à la reprise du dialogue avec la Russie, estimant toutefois « qu'à ce stade, il serait impossible de restaurer les relations de partenariat ».

