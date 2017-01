Moscou dévoile le délai de stationnement des missiles Iskander à Kaliningrad

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision BBC, M. Peskov a expliqué qu'il était impossible de retirer les missiles Iskander de Kaliningrad « sans savoir si le projet visant à créer un complexe antimissile dirigé contre la Russie sur le continent européen allait être abandonné ».

© Sputnik. Mikhail Voskresensky La Russie transfère des Iskander suite aux actions de l’Otan

Auparavant, les autorités polonaises ont à plusieurs reprises évoqué des dangers liés au déploiement de missiles dans la région de Kaliningrad, enclave russe au bord de la mer Baltique, entourée au nord et à l'est par la Lituanie et au sud par la Pologne. Pour sa part, Moscou affirme qu'il n'a l'intention d'agresser aucun pays membre de l'Alliance atlantique.

Selon le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, les dirigeants de l'Otan sont parfaitement conscients du fait que la Russie ne projette pas d'agression envers ses membres mais se servent de tout prétexte pour déployer plus de matériel de guerre à proximité des frontières russes.

