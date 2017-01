Les sapeurs russes ont désamorcé 25.000 engins explosifs à Alep

© Sputnik. Mikhail Voskresensky Les sapeurs russes dépêchés pour déminer Alep

Les travaux de déminage ont été effectués sur un territoire total de plus de 2 000 hectares, ainsi que sur 680 kilomètres d'autoroutes et dans 3 500 sites divers, a fait savoir samedi le vice-commandant des ingénieurs de combat russes Rouslan Allahverdiïev.

« 25 000 engins explosifs, dont plus de la moitié étaient artisanaux, ont été désactivés », a annoncé le militaire.

Il a également rappelé que les sapeurs russes avaient auparavant déminé 825 hectares à Palmyre, désamorçant plus de 18 000 engins explosifs et obus sans subir de perte parmi le personnel.

