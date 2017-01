Pourparlers tripartites sur la Syrie: il y aura des consultations préalables

© AFP 2016 Dimitar Dilkoff Ankara n’est plus en mesure d’insister sur un règlement de la crise syrienne sans Assad

Les délégations de l'Iran, de la Russie et de la Turquie tiendront des consultations avant le début des pourparlers sur la Syrie prévus à Astana (Kazakhstan), a annoncé samedi le service de presse de l'ambassade iranienne au Kazakhstan.

La délégation iranienne, conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères Hossein Jaberi-Ansari, est arrivée samedi à Astana pour participer aux négociations sur le règlement de la crise en Syrie.

« Avant le début officiel des pourparlers, la délégation mènera des consultations avec les délégations russe et turque arrivées (à Astana) pour participer à ces négociations », lit-on dans le communiqué.

L'objectif des consultations tripartites consiste à créer des conditions pour tenir des pourparlers les plus productifs possibles à Astana.

La rencontre internationale consacrée au règlement du conflit syrien débutera à Astana le 23 janvier.

