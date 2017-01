Le Kremlin constate une scission aux USA, mais ne s’en mêlera pas

Les déchirements que connaissent les États-Unis depuis l'élection de Donald Trump sont sans précédent et ne contribuent pas à la grandeur de ce pays, mais les Américains doivent eux-mêmes faire face à leurs problèmes, a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, commentant les manifestations contre le nouveau président américain.

« Le fait que nous constatons une certaine scission aux États-Unis est évident. Et c'est une scission sans précédent qui ne contribue pas à la grandeur de ce pays. Cependant, je proposerais, au moins au niveau officiel, de ne pas le commenter et de laisser tout cela à la discrétion des États-Unis eux-mêmes », a déclaré Dmitri Peskov dans une interview accordée à un média russe.

« C'est le plus grand, le plus puissant pays du monde qui doit affronter lui-même ses problèmes », a-t-il ajouté.

Le porte-parole du Kremlin a également appelé à respecter les affaires intérieures des autres pays.

« Laissons nos partenaires américains se débrouiller eux-mêmes avec leurs problèmes », a indiqué Dmitri Peskov.

217 arrestations, 6 policiers blessés, de la marijuana dans les rues, des vitrines brisées et des grenades lacrymogènes : les rues de Washington ont été le théâtre de scènes d'émeutes vendredi, lorsque plusieurs centaines de manifestants anti-Trump ont violemment affronté la police, en marge de l'investiture du président américain.

Quelques heures avant l'investiture de Donald Trump, des célébrités ont manifesté aussi avec des milliers de New-Yorkais, appelant à la mobilisation contre Donald Trump. En outre, des marches ont également eu lieu dans le monde entier ce samedi le 21 janvier.

Selon Vladimir Poutine, cette lutte a plusieurs objectifs dont le principal est de « torpiller la légitimité du président élu américain ». Et de souligner que ceux qui le font portent, consciemment ou pas, atteinte aux intérêts des États-Unis.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »