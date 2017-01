Quatre survivants retrouvés dans l’hôtel italien frappé par une avalanche

Deux hommes et deux femmes ont été retrouvés vivants sous les décombres de l'hôtel italien Rigopiano à Farindola, dans les Abruzzes, frappé par une avalanche le 18 janvier dernier, ont annoncé samedi les médias.

Le nombre total des survivants a ainsi atteint onze personnes dont quatre enfants.

Les sauveteurs ont extrait les corps de cinq victimes. Quinze personnes sont toujours portées disparues.

L'avalanche, qui s'est produite le 18 janvier, quelques heures après une série de séismes en Italie centrale, a détruit une grande partie de l'hôtel 4 étoiles Rigopiano qui se trouve à 1 200 m d'altitude dans les Abruzzes, à 10 km du village de Farindola. Le bâtiment de trois étages abritant 34 personnes s'est déplacé d'une dizaine de mètres. Seuls le toit et le dernier étage émergent de la neige.

© AP Photo/ Italian Finance Police / Guardia di Finanza Les conséquences de l’avalanche meurtrière en Italie 8

Deux clients de l'hôtel qui se trouvaient à l'extérieur au moment de la catastrophe ont alerté les sauveteurs. Les premiers secouristes ont atteint l'hôtel à ski le 19 janvier, vers 04h30 (heure locale). Un autre groupe de sauveteurs y a été largué par hélicoptère. Un convoi d'ambulances est arrivé sur les lieux le 19 janvier dans l'après-midi.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »