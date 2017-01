Lavrov: Daech doit son existence à la drogue

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Daech détruit une partie du Théâtre romain de Palmyre

L'argent de la drogue est l'un des piliers du budget du Daech. De fait, il existe un lien direct entre le trafic de substances interdites et les menaces à la sécurité internationale, estime le ministre russe des Affaire étrangères. Intervenant au Forum international contre la drogue, le chef de la diplomatie russe a cherché à sensibiliser les responsables à ce problème.

« Le trafic de stupéfiants constitue le plus gros de l'argent nécessaire pour assurer l'existence des groupes terroristes et du crime organisé », a constaté Sergueï Lavrov.

« Près de nous il y a l'Afghanistan, où sur les territoires contrôlés par les talibans et d'autres groupes d'opposition la production de drogue prend de l'envergure. En Syrie, en Irak et dans d'autres pays, Daech existe en grande partie grâce au trafic du pétrole, mais aussi à la production de la drogue », a-t-il poursuivi.

Le ministre russe des Affaires étrangère s'est par ailleurs déclaré opposé à toute forme de traitement de substitution qui consisterait à donner à des toxicomanes des médicaments de la famille de la drogue qu'ils utilisent. « Remplacer une drogue par une autre ne s'inscrit pas dans notre vision du problème, celle-ci consiste à renoncer complètement à la consommation de drogue », a-t-il souligné, avant d'ajouter: « Notre objectif est un monde libre de drogue ».

