Réfugiés mineurs arrivés au Danemark avec épouses, le gouvernement riposte

Tout mariage entre mineurs est désormais interdit sur le territoire danois. Cette nouvelle loi, qui concerne non seulement les citoyens du pays mais aussi les réfugiés, a tout récemment été adoptée par le parlement, révèle le quotidien britannique The Independent, qui ajoute que les unions conclues entre des personnes de moins de 18 ans en dehors des frontières danoises ne seront pas reconnues.

Selon le media, cette question a été portée à l'ordre du jour après la publication d'un rapport du ministère de l'Intégration, qui a décompté au Danemark 27 réfugiés mineur mariés.

Il y a un an, les autorités danoises ont annoncé leur intention de séparer les familles de réfugiés que le Danemark accueillait, à condition qu'au moins un des époux ait moins de 18 ans. Cependant, la réalisation de ce projet a alors été reportée. La question a pourtant été remise de l'avant après l'apparition dans les médias d'informations selon lesquelles certaines filles de 14 ans débarquant sur le territoire danois étaient mariées avec des garçons de 4 ans.

Comme l'indique The Independent, les mariages entre mineurs sont souvent conclus dans les camps de réfugiés au Liban, en Jordanie et en Turquie. Dans certains cas, cette mesure est appelée à protéger les filles contre la pauvreté et l'esclavage sexuel, mais il arrive aussi que l'alliance soit conclue en vue d'obtenir une rançon.

La loi danoise a été vertement critiquée par certaines organisations des droits de l'homme. Selon le représentant du Conseil national des enfants, le document « considère peu les intérêts des enfants ».

