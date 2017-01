«Format Normandie»: Le Pen fustige l’absence diplomatique de Hollande

Il n'y a pas eu de participation diplomatique du président français François Hollande aux négociations sur l'Ukraine dans le « format Normandie », a affirmé samedi Marine Le Pen en marge de la conférence qui réunissait les membres du groupe « Europe des nations et des libertés » qui s'est déroulée dans la ville allemande de Coblence.

Mme Le Pen a assuré qu'il n'y avait pas de risque qu'en devenant présidente française, elle puisse poursuivre la politique diplomatique du président sortant François Hollande, car une telle politique n'existait tout simplement pas.

Selon la présidente du FN, M. Hollande a brillé par son silence dans le règlement du conflit ukrainien.

Elle a indiqué que, malheureusement, des conflits entre États arrivent, et que ces conflits devaient être réglés diplomatiquement, à la table des négociations.

La présidente du Front national a souligné que cela se rapportait également au conflit en Ukraine, et qu'il était impossible de le résoudre sans réunir toutes les parties à la table des négociations.

Le « format Normandie » désigne les réunions quadripartites entre Berlin, Moscou, Kiev et Paris pour résoudre la crise qui embrase l'Ukraine. Ce terme tire son nom d'une réunion semi-officielle ayant eu lieu le 6 juin 2014 lors de la célébration du Débarquement de Normandie, dans le château de Bénouville.

La dernière réunion dans ce format s'est tenue à Berlin le 19 octobre.

Les autorités de Kiev ont lancé en avril 2014 une opération militaire contre les républiques populaires autoproclamées de Lougansk (LNR) et de Donetsk (DNR) qui avaient proclamé leur indépendance suite au coup d'État de février 2014 en Ukraine. Selon les Nations unies, ce conflit a d'ores et déjà emporté plus de 10 000 vies.

Les perspectives du règlement de la situation dans le Donbass sont également examinées lors des rencontres du groupe de contact à Minsk, en Biélorussie, qui a adopté, depuis septembre 2014, trois documents prévoyant des mesures en vue de la désescalade du conflit. Quoi qu'il en soit, même après la conclusion d'accords de cessez-le-feu, des échanges de tirs se poursuivent entre les parties en conflit.

La présidente du FN Marine Le Pen a rencontré à Coblence ses homologues des partis européens de droite, y compris de la Ligue du Nord (Italie) et de l'Intérêt flamand (Belgique), rassemblés en une sorte de « contre-sommet » sous la bannière de l'Europe des nations et des libertés (ENL), groupe au Parlement européen.

