Somar el-Assad: déclarant la guerre au terrorisme, Trump se fait beaucoup d’alliés au PO

Somar el-Assad, cousin du président syrien Bachar el-Assad, a raconté à Sputnik avoir été invité à cette soirée parisienne par des amis proches de la campagne présidentielle de Donald Trump, tant des Français que des Américains.

© AP Photo/ Patrick Semansky Donald Trump investi 45e président des États-Unis

« Je suis venu les féliciter et féliciter le peuple américain pour le nouveau président des États-Unis Donald Trump (…) Moi, en tant que Syrien, j'ai suivi de près les propos tenus par M. Trump lors de sa campagne électorale. Sa déclaration de guerre au terrorisme me réconforte. J'espère qu'il appliquera la politique qu'il a promise, et si c'est le cas je crois qu'il trouvera beaucoup d'alliés dans la région », a déclaré l'interlocuteur de l'agence.

Le général Paul Vallely, ex-commandant en chef de l'armée américaine dans le Pacifique et conseiller de M. Trump pour le Proche-Orient, a fait part à Sputnik de ses idées sur l'évolution future des relations des États-Unis avec le reste du monde, y compris avec la France et la Russie.

« Nous assistons aujourd'hui à une sorte de renaissance, renaissance de l'Amérique, de ses amitiés et de ses alliances (…) Il s'agit d'un changement de direction radical, et nous avons un grand président qui peut nous conduire dans cette renaissance (…) Les relations franco-américaines, y compris les relations militaires entre ces deux pays vont se renforcer, alors que les rapports entre l'Amérique et la Russie deviendront également meilleurs », a estimé le général.

Et d'ajouter qu'il s'agissait de résoudre bon nombre de problèmes dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou au Proche-Orient.

« Quoi qu'il en soit, je suis optimiste », a dit M. Vallely.

Quant aux relations avec la Russie, le général a estimé qu'il serait bon que les présidents américain et russe, Donald Trump et Vladimir Poutine, se rencontrent. Un événement qui pourrait avoir lieu prochainement en Islande.

« Ce serait une rencontre historique, et je pense que cela peut se faire », a indiqué le général.

