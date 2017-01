L’élection de Trump, une victoire de l’identité nationale pour Bruno Gollnisch

Environ 150 personnalités politiques et publiques se sont réunies à l'Hôtel Intercontinental dans la capitale française à l'occasion de l'investiture de Donald Trump et parmi eux le député européen Bruno Gollnisch, qui a qualifié cet événement de « positif » :

« L'élection de Donald Trump est une victoire de l'identité nationale contre les establishments, une victoire également contre les forces obscures du mondialisme et la volonté de protéger une grande nation, son identité, sa prospérité », a lancé l'homme politique.

Le député européen a d'ailleurs remarqué que c'était un peu la politique qu'il souhaitait voir mettre en œuvre en France.

Selon lui, l'investiture de Trump va marquer un tournant dans les relations internationales:

« Je salue sa volonté d'arrêter la stupide confrontation avec la Russie. Ça me paraît finalement le gage de la relation apaisée entre ces deux grandes puissances que sont la Russie et les États-Unis d'Amérique et très certainement ça me paraît très bénéfique pour l'Europe et pour la France également. J'aurais aimé que la France prenne l'initiative en ce domaine ».

Et de poursuivre :

« Il faut en tout cas ne pas avoir que ce soit envers M. Trump, que ce soit envers M. Poutine ou qui ce soit, il ne faut pas avoir d'a priori négatifs. »

À la question de savoir comment exactement la relation franco-américaine pourrait, selon lui, évoluer après l'investiture de Trump, M. Gollnisch a souligné que tout dépendrait notamment du déroulement de la présidentielle française:

« Ça dépendra évidemment de qui sera le nouveau président français. Si le nouveau président français est Marine Le Pen, je pense que ce seront de bonnes relations encore que nous pouvons avoir des intérêts divergents et opposés. »

D'après M. Golnisch, il faut recourir à la discussion pour essayer d'aplanir les problèmes et d'avoir des relations de confiance mutuelle et de coopération, surtout face à des dangers qui sont communs, comme le terrorisme islamique, le dumping social qui prospère du fait de l'ouverture inconsidérée des frontières, ou encore le phénomène d'immigration massive et incontrôlée.

Concernant la marche contre Trump, Bruno Gollnisch est d'avis que c'est « l'habitude de la gauche » :

« C'est son sectarisme qui n'accepte le résultat des élections qui si elles lui sont favorables et quand les élections ne sont pas favorables — c'est vrai à Paris, c'est vrai à Washington, c'est vrai dans beaucoup d'endroits — la gauche essaye de contester dans la rue par la violence bien souvent le résultat de consultations démocratiques. »

