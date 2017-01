En Syrie, le cessez-le-feu désormais observé dans 1.140 localités

Le cessez-le-feu s'étend de plus en plus en Syrie. Le nombre de localités où il est désormais respecté se chiffre actuellement à 1 140, annonce le bulletin d'informations du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

« Lors des dernières 24 heures, deux accords ont été conclus sur l'adhésion au régime du cessez-le-feu avec les localités de Wadi al-Kalé et d'el-Guinnam, dans la province de Lattaquié. Le nombre des localités qui ont adhéré au processus de réconciliation se chiffre à 1 140 », signale le document publié sur le site du ministère russe de la Défense.

Les négociations concernant l'adhésion au régime de cessez-le-feu sont poursuivies avec les commandants des détachements de l'opposition armée dans les provinces d'Alep, de Hama, de Homs et de Kuneitra.

Selon les informations du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, le nombre des groupes armés qui ont adhéré au cessez-le-feu reste le même, se chiffrant à 104.

Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en Syrie le 30 décembre dernier, le calme revient petit à petit dans ce pays qui a tant souffert. Le 31 décembre dernier, la Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (Onu) a adopté à l'unanimité la résolution russe entérinant l'accord de cessez-le-feu en Syrie, saluant les ententes obtenues avec la médiation de Moscou et d'Ankara.

