Bases américaines en Italie: protestations à Vicence

Une importante action de protestation contre la présence de bases militaires américaines a eu lieu samedi à Vicence, dans le Nord de l'Italie, rassemblant un millier de personnes, rapporte un correspondant de Sputnik sur place.

Les manifestants ont parcouru à pied plusieurs kilomètres dans le centre-ville pour protester contre de grands projets d'infrastructure des autorités locales, comme la construction d'une autoroute et d'une ligne de train à grande vitesse, mais aussi contre la présence dans la ville et aux alentours de sites militaires américains.

Le principal slogan des protestataires était écrit sur une banderole brandie par plus de dix personnes : « Protection de la terre au nom d'un avenir sans bases militaires ».

« Tant que le peuple ne se mobilisera pas pour faire pression sur les autorités, afin de bannir les militaires américain de notre territoire, les politiciens ne feront rien, ils n'y ont pas d'intérêt », a expliqué un des organisateurs de la marche.

L'événement a rassemblé non seulement des jeunes, mais aussi des personnes âgées. Certains manifestants étaient accompagnés d'enfants.

Selon la police, la manifestation a réuni au moins 500 participants. Mais le correspondant de Sputnik a estimé ce chiffre à près d'un millier de personnes. Vicence compte 120 000 habitants.

