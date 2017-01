Syrie: du fret humanitaire russe pour la province de Lattaquié

Le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie a acheminé 3,5 tonnes d'aide humanitaire dans le village de Derzeinun, situé en haute montagne dans la province de Lattaquié, a annoncé le commandant Andreï Glouchkov, responsable de l'opération.

« Une fois de plus, nous sommes de retour dans la province de Lattaquié. Nous sommes souvent en visite ici, on change à chaque fois de localité. En ce moment, on est en train de distribuer des conserves, du sucre et du riz. En outre, nous avons remis trois tonnes de farine russe de qualité supérieure et 100 kilogrammes de sel pour la fabrication de pains nationaux. Au total, nous avons acheminé près de 3,5 tonnes de fret », a indiqué le responsable.

Selon les données du Centre, près de 250 habitants du village ont besoin d'aide.

Le chef de l'administration du village Derzeinoun Mahmoud Ahmed a tenu à remercier les dirigeants et le peuple russes pour le soutien fourni.

« C'est la première fois qu'une telle action est menée ici. De ma part et au nom de tous les habitants du village, je remercie les militaires russes et tous les habitants de la Russie pour cette aide. Elle est importante non seulement du point de vue matériel, mais elle nous remonte le moral », a souligné le maire.

Depuis le début du conflit syrien, la Russie accorde une aide humanitaire conséquente au pays martyr. Vivres, médicaments… plus de 1 000 tonnes d'aide ont été livrées, tandis que médecins et démineurs sont à pied d'œuvre pour soulager la population.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »