560 000 utilisateurs de Twitter abonnés «malgré eux» à Trump

Suite à un défaut de fonctionnement, environ 560 000 internautes ont été abonnés automatiquement au compte Twitter du président américain Donald Trump, POTUS45 (sigle signifiant: President of the United States).

Il est à noter que le même compte avait auparavant appartenu à Barack Obama et portait en l'occurrence le nom POTUS44. Après la fin du mandat de ce dernier, Donald Trump l'a acquis « par héritage ».

À en croire le créateur de Twitter, Jack Dorsy — qui a déjà présenté ses excuses aux internautes concernés —, ce défaut de fonctionnement a également touché les comptes de beaucoup d'autres personnalités, y compris ceux du vice-président des États-Unis et du porte-parole de la Maison Blanche.

« Il s'agit d'un défaut de fonctionnement. Nous l'admettons et présentons nos excuses à toutes les personnes concernées », a expliqué M. Dorsy.

Le 45e président des États-Unis, Donald Trump, attache une grande importance à Twitter. Ce réseau social, a-t-il fait remarquer un jour, lui permet de parler au monde entier sans intermédiaires via son compte personnel. Environ 21 millions d'internautes sont déjà abonnés au compte de Donald Trump baptisé RealDonaldTrump.

