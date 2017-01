L’Australie cherche des alternatives au TPP

Les autorités australiennes cherchent une alternative à l'accord de partenariat transpacifique (TPP), compte tenu des déclarations du président américain Donald Trump selon lesquelles les États-Unis comptent y renoncer.

Le ministre australien du Commerce Steve Ciobo a rencontré ses homologues de six pays signataires de l'accord (Japon, Canada, Singapour, Nouvelle-Zélande et Malaisie) en marge du Forum économique mondial de Davos pour examiner d'autres possibilités d'accord, relate le Weekend Australian

M. Ciobo s'est dit toujours attaché à l'idée du partenariat transpacifique.

Selon lui, l'Australie promouvra envers et contre tout la ratification de l'accord TPP. « Ce sera une déclaration nette du parlement australien sur le fait que nous rejetons le protectionnisme et que les marchés ouverts sont la voie à suivre vers la création durable d'emplois », a-t-il expliqué.

Le TPP est un traité de libre-échange signé en février 2016 entre douze pays de la région Asie-Pacifique qui vise à réduire les barrières tarifaires et à corriger les règles internes des pays membres.

