Une route polonaise bloquée par des obus de char US (VIDEO)

Dans l'ouest de la Pologne, un camion de l'armée américaine chargé d'obus de char a bloqué la circulation sur l'autoroute N°27, annoncent les médias locaux se référant à la police.

« Selon une information préliminaire, le conducteur a perdu le contrôle du camion qui a glissé et a fait une sortie de route. Les munitions sont tombées sur le sol », a indiqué un communiqué de la police de la ville de Zielona Gora.

Une vidéo de l'accident a été publiée par une chaîne télévisée locale.

