Réunion de Coblence: les patriotes européens veulent de bonnes relations avec Moscou

Contacté par Sputnik lors d'une réunion organisée à Coblence (ouest de l'Allemagne) par le groupe parlementaire européen Europe des nations et des libertés, M. Pretzell a affirmé que les participants à la rencontre étaient unanimes quant à la nécessité de redonner plus de liberté aux nations européennes et de limiter l'influence de l'UE sur leurs affaires intérieures.

« Hier, nous avons vu le nouveau président des États-Unis, qui va de toute évidence modifier l'attitude de l'Europe envers les USA. Auparavant, Trump a clairement laissé entendre qu'il pousserait les Européens à assumer plus de responsabilité pour eux-mêmes et qu'il réduirait les ingérences US dans les affaires du continent », a déclaré l'interlocuteur de l'agence.

© REUTERS/ Srdjan Zivulovic Les propos du parti Alternative pour l’Allemagne de plus en plus populaires

Selon lui, les eurosceptiques de la droite européenne prônent des liens plus étroits avec Moscou. « Nous avons besoins de nouvelles relations avec la Russie, et je crois que sous le président Trump on va les construire, car il n'y aura plus de politique de confrontation avec Moscou », espère M. Pretzell.

« C'est dans les intérêts de l'Allemagne de redéfinir ses relations avec la Russie, et c'est pour des raisons purement égoïstes. L'Allemagne est un pays de hautes technologies et un grand marché, et la Russie est un pays riche en ressources naturelles », explique-t-il.

