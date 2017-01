Finlande: un hôtel nomme un gardien d'aurores boréales»

L'hôtel finlandais Arctic Snow Hotel a sélectionné parmi 1 500 candidats une personne pour le poste de « gardien d'aurores boréales », annonce la chaîne radiotélévisée Yle.

En septembre 2016, les propriétaires de l'hôtel situé dans la ville de Rovaniemi (à dix kilomètres au sud du Cercle polaire) ont annoncé un concours pour le poste. Au total, près de 1 500 personnes y ont participé, en majorité des étrangers. Finalement, c'est le Finlandais âgé de 24 ans Matti Cajan qui a été sélectionné.

Le gardien doit surveiller le ciel nocturne pour découvrir les signes avant-coureur d'une aurore boréale et alerter les alerter les touristes. Il doit en outre assurer les fonctions de guide lors des promenades dans la nature sauvage.

« C'est assez intéressant de courir d'une chambre à l'autre en disant : ʺÇa y est ! L'aurore arrive!ʺ et de harceler les touristes en sacs de couchage pour les empêcher de s'endormir », a confié le « gardien des aurores boréales ».

Selon la chaîne, il s'agit d'un emploi temporaire pour le gardien, l'hôtel n'étant ouvert qu'en hiver.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »