Double attaque à Istanbul: le principal suspect arrêté

Le suspect, identifié samedi comme un membre de l'organisation d'extrême gauche DHKP-C (Parti-Front révolutionnaire de libération du peuple), a été appréhendé dans la province à Tekirdag, dans le nord-ouest du pays. Il était armé d'un pistolet et d'une grenade, indique Reuters citant des médias locaux.

© REUTERS/ Osman Orsal D'importants bâtiments administratifs nationaux attaqués au mortier à Istanbul

Les policiers ont également interrogé samedi cinq autres suspects dans le cadre de l'enquête sur cette double attaque, ont ajouté les sources policières.

Vendredi soir, une roquette avait été tirée contre le siège de la police à Istanbul, atteignant le mur d'enceinte. C'est dans ce bâtiment qu'est placé en garde à vue l'auteur de la fusillade meurtrière perpétrée dans un club privé dans la nuit du Nouvel An, revendiquée par Daech.

Un autre projectile a frappé peu après le siège du Parti de la justice et du développement, sans exploser.

Ces deux attaques n'ont pas fait de victime.

Le DHKP-C est considéré comme une organisation terroriste par la Turquie. Il a mené plusieurs attentats suicides contre la police turque ces dernières années.

