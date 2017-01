Plus de 730 millions d'internautes en Chine

© Photo. Pixabay La Chine renforce son contrôle sur Internet

Selon un rapport présenté par le registre China Internet Network Information Center (CNNIC), qui joue un rôle clé dans la gestion d'Internet en Chine, en décembre 2016, la Chine comptait 731 millions d'internautes contre 688 millions comptabilisés il y a un an, soit une augmentation de 6,2 %.

Ce chiffre est comparable à l'ensemble de la population européenne (près de 740 millions de personnes). Dans le même temps, le taux de pénétration d'Internet en Chine s'élève désormais à 53,2 %, ce qui est de 3,1 % supérieure à la moyenne mondiale.



Les téléphones portables représentent un moyen de plus en plus important pour accéder à Internet en Chine, et le principal facteur de l'augmentation des internautes. Ainsi, en 2016, le nombre d'internautes mobiles dans le pays a atteint 695 millions, et 95,1 % de ceux-ci ont utilisé les téléphones mobiles pour accéder à Internet.

Cela ne veut pas dire que toutes ces personnes utilisent des téléphones mobiles pour accéder à Internet, mais plutôt que les téléphones mobiles sont devenus un des principaux moyens de connexion à la Toile.

