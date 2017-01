Sénateur US: après la levée des sanctions, la Russie «fera de mauvaises choses»

Le sénateur du Parti démocrate Chuck Schumer et le républicain John McCain ont déclaré en direct sur la chaîne de télévision ABC que le Sénat essayerait d'empêcher « l'accord entre la Maison Blanche et les autorités russes, que Donald Trump avait auparavant évoqué ».

« Si nous levons les sanctions antirusses, la Russie continuera d'intervenir dans nos élections et fera d'autres mauvaises choses. Cela servira de signal pour la Chine et pour l'Iran », a déclaré Chuck Schumer en direct dans l'émission de télévision This Week.

Quant à John McCain, sa position s'est avérée être encore plus rigide :

« Nous avons besoin d'encore plus de sanctions contre la Russie. Il ne faut pas les atténuer », a-t-il lancé.

Les deux hommes politiques ont indiqué aux animateurs que d'autres sénateurs les soutenaient également, parmi lesquels figurent le démocrate Ben Cardin et le républicain Lindsey Graham.

Pourtant, l'édition souligne que le destin de la proposition de loi dépendra de la position du chef de la majorité républicaine au Sénat Mitch McConnell, puisque c'est notamment lui qui prendra la décision sur le vote.

Auparavant, le président américain Donald Trump avait déclaré que les négociations sur le désarmement nucléaire entre Washington et Moscou pourraient devenir le premier pas sur la route de la levée des sanctions antirusses.

