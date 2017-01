Fillon propose «une alliance européenne de défense» et une «conférence Europe-Russie»

© REUTERS/ Philippe Wojazer François Fillon, officiellement investi candidat LR à la présidentielle

L'ancien premier ministre français et candidat à la présidence française, François Fillon, dans une interview au Monde a proposé l'idée d'« une alliance européenne de défense » à côté de l'Otan, un effort qui, selon lui, sera un instrument efficace dans la lutte contre le « totalitarisme islamique ».

M. Fillon a souligné que l'existence de l'Otan était nécessaire, mais que c'était la politique américaine qui n'avait pas fait de l'Alliance une solution efficace contre le totalitarisme islamique, mais « plutôt le problème ».

C'est pourquoi, le candidat à la présidence de la droite a proposé la conception d'une défense européenne propre.

© REUTERS/ Yves Herman Le Pen plus populaire que Fillon auprès des Français d'après un sondage

Dans le même temps ces « nouvelles conditions de sécurité en Europe » auront besoin de la participation de Moscou, car, selon lui, les relations avec la Russie sont une matière stratégique pour l'avenir européen.

À cet égard, l'ancien premier ministre a déclaré que c'était une erreur de repousser la Russie et a proposé de refondre les relations avec le Kremlin, en révisant, notamment le partenariat bilatéral économique. Tandis que pour discuter les problèmes de sécurité européenne il a lancé l'idée d'une « conférence Europe-Russie ».

© Sputnik. Mikhail Klimentiev La russophilie de François Fillon effraye l’Allemagne

Comme exemple d'erreur grave de la politique européenne réchauffée par les ambitions de l'Otan, dirigée par les États-Unis, M. Fillon a évoqué le cas de la Syrie où l'Europe s'est mise hors-jeu, sans stratégie, et subissait des conséquences négatives du conflit.

Dans le même temps, il a indiqué la confusion « des élites occidentales » qui ne comprenaient pas que la stratégie claire russe, en fait, avait prévenu la prise par les terroristes de l'État islamique du pourvoir en Syrie.

François Fillon a remporté la victoire à la primaire de la droite et du centre de l'automne 2016. Cette victoire est considérée comme ayant marqué un tournant majeur dans la politique européenne à l'égard de la Russie.

