Enquête sur les courriels de Clinton: Trump remercie le directeur du FBI

Lors d'une réception avec les représentants des services spéciaux à la Maison Blanche, le président américain Donald Trump a remercié le directeur du FBI James Comey pour ses services, déclarant que ce dernier était devenu plus connu que le président du pays. Par la suite, il l'a embrassé, annonce l'agence Reuters.

Rappelons que dix jours avant l'élection présidentielle américaine, James Comey a relancé l'enquête sur la messagerie privée d'Hillary Clinton en annonçant avoir découvert de nouveaux e-mails.

© REUTERS/ Carlos Barria Un ancien conseiller de Trump appelle le président élu à poursuivre Clinton en justice

Par ailleurs, lors d'un débat présidentiel, Donald Trump avait affirmé, devant Hillary Clinton que s'il était élu, il demanderait à son ministre de la Justice de nommer un procureur spécial chargé d'enquêter sur l'affaire.

Cette promesse, inédite dans une campagne, d'emprisonner son adversaire avait généré l'un des slogans les plus repris par les partisans du milliardaire populiste lors de ses meetings: « Lock her up! » (Enfermez-la!).

L'utilisation d'un serveur privé par Hillary Clinton pendant ses quatre ans à la tête de la diplomatie américaine lui a valu de sévères réprimandes de la police fédérale — mais pas de poursuites — et a surtout miné toute sa campagne pour la Maison Blanche.

