Coup d’envoi des pourparlers sur la Syrie d’Astana

Une délégation de Damas et les représentants de 15 groupes d'opposition tiennent lundi 23 janvier le premier tour de pourparlers à Astana. Le gouvernement syrien et l'opposition se sont rassemblés dans une même pièce autour de la table de négociations. L'ambassadeur de Syrie à l'Onu, Bachar Jaafari, qui représente lors des négociations les intérêts de Damas, a été le premier à prendre la parole. Selon l'ordre annoncé au début de la session, M. Jaafari cèdera la parole à l'opposition, qui sera suivie de la Russie, de l'Iran, de la Turquie, des États-Unis et du représentant de l'Onu.

Première rencontre officielle entre les parties en conflit depuis le début de la guerre, le tête-à-tête pourrait permettre à la Syrie de retrouver la paix et de réanimer le dialogue intersyrien. À huis clos, les partis chercheront à renforcer la fragile trêve en vigueur depuis la fin décembre.

Les membres des délégations sont arrivés dans la capitale kazakhe dimanche. « Près de 15 groupes d'opposition sont représentés ici, a annoncé ce matin le vice-ministre kazakh des Affaires étrangères Roman Vassilenko. À ce que je comprends, l'opposition armée n'a pas désigné de chef de la délégation, cependant les représentants de tous les groupes qui participent aux négociations sont là, y compris M. Allouche de l'organisation Jaish al-Islam ».

« Nous comprenons que personne parmi l'opposition armée syrienne n'a de mandat pour représenter toute l'opposition. Ils se représentent eux-mêmes et coordonnent leurs positions », a-t-il poursuivi.

Interrogé par les journalistes sur la possibilité d'un dialogue direct entre Damas et l'opposition, le chef de la diplomatie kazakhe a indiqué que le format était toujours au cœur des discussions. Cependant, l'opposition a confirmé hier son intention d'établir un dialogue direct avec le gouvernement.

Les pourparlers d'Astana dureront deux jours. Ils se déroulent avec la participation des délégations russe, iranienne, turque et en présence de l'ambassadeur américain et de l'émissaire de l'Onu pour la Syrie, Staffan de Mistura.

