L'aviation irakienne détruit deux camps d'entraînement de Daech

Les avions de l'Armée de l'air irakienne ont détruit deux camps d'entraînement appartenant à Daech dans la province d'Al-Anbar (ouest), faisant au moins 45 morts parmi les djihadistes, annoncent les militaires irakiens.

Les frappes ont été réalisées à Al-Kaïm, dernier bastion de Daech dans la province d'Anbar.

Selon les militaires, les frappes ont tué 15 djihadistes dans le premier camp et près de 30 dans le deuxième. 25 djihadistes ont été blessés. Les armes et les munitions stockées dans les camps ont été détruites.

Début janvier, l'armée irakienne a lancé une offensive dans la partie occidentale de la province d'Al-Anbar, menant simultanément l'opération contre Daech à Mossoul, dans le nord du pays.

La majeure partie de la province d'Al-Anbar, dont les villes de Ramadi et Falloujah, a été libérée en 2016.

