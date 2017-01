Chine: 19 immeubles pulvérisés en dix secondes (vidéo)

Les autorités de la ville de Wuhan, au centre de la Chine, ont fait un vrai spectacle en détruisant des vieilles maisons d'habitation, rasant 19 immeubles en l'espace de dix secondes, annoncent les médias locaux.

Une vidéo à ce sujet a été diffusée sur YouTube.

Selon les médias, les spécialistes ont mis près de cinq tonnes de trinitrotoluène à l'intérieur de 120 orifices disséminés dans tout le quartier.

Ce quartier a été détruit en vue de construire un gratte-ciel haut de 700 mètres.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »