Quand Cameron chasse le Boris Johnson et le Michael Gove

David Cameron a récemment raconté comment il passait son temps libre. Amateur de chasse au faisan, l'ex-premier ministre britannique a confié aux journalistes lors d'une conférence de presse tenue à Davos, un détail épicé au sujet de ce loisir. En effet, David Cameron donnerait aux faisans qu'il tire les noms de l'actuel ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, et de Michael Gove, le ministre de la Justice.

« Je profite de mon temps libre pour revenir à la chasse. Il s'est avéré qu'après avoir tué une paire de Boris et Michael, je me sentais beaucoup mieux », a déclaré David Cameron.

Selon le Daily Mail, qui cite des amis anonymes de David Cameron, l'ancien premier ministre britannique qualifie Boris Johnson et Michael Gove, ses alliés d'autrefois, de « traîtres ».

Quand les Britanniques se vengent de David Cameron et de Boris Johnson

Le Brexit est devenu la principale pomme de discorde entre les ex-alliés. Cameron croyant qu'ils préféreraient « rester ». Pourtant, MM Johnson et Gove ont soutenu activement la campagne pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Le 23 juin, les Britanniques se sont prononcés par référendum sur le maintien ou non du Royaume-Uni au sein de l'UE. À l'issue de ce scrutin, 51,9 % des Britanniques ont voté pour la sortie de l'UE.

