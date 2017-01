Quand le parti communiste déclenche un baby boom en Chine

Depuis le 1er janvier 2016, la Chine, confrontée au vieillissement de sa population, a mis fin à la politique de l'enfant unique, en place depuis 1979. L'année a enregistré 17,86 millions de naissances contre 16,55 millions en 2015, soit une hausse de 7,9 % sur un an, selon la Commission nationale de la santé et du planning familial (CNSPF).

Il s'agit du nombre de naissances le plus élevé enregistré depuis 2000. Sur ce total, 45 % sont intervenues dans des familles qui avaient déjà au moins un enfant, contre 30 % seulement en 2013, précise la Commission.

© AFP 2016 GOU YIGE Plus de 730 millions d'internautes en Chine

Depuis 2013, les couples chinois dont l'un des membres est enfant unique avaient le droit d'avoir un deuxième enfant. Le 1er janvier 2016, cette possibilité a été offerte à l'ensemble des couples suite à une décision du Parti communiste au pouvoir.

La Chine comptait officiellement 1,37 milliard d'habitants fin 2015. Début 2016, Pékin a indiqué tabler sur une population de près de 1,42 milliard d'habitants en 2020. Selon ses calculs, la population totale du pays devrait culminer aux alentours de 1,45 milliard d'habitants vers 2030 avant de commencer à diminuer.

