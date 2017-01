Enhardi par l'arrivée de Trump, Israël veut construire 566 logements à Jérusalem-Est

Cette annonce est intervenue deux jours après l'investiture du nouveau président américain Donald Trump, qui avait promis de mener une politique plus pro-israélienne que son prédécesseur.

L'administration de Barack Obama avait méthodiquement dénoncé tout épisode de colonisation israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est en tant qu'obstacle aux efforts de paix dans la région et à la « solution à deux États ».

Fin décembre, le Conseil de sécurité de l'Onu a voté une résolution exhortant Israël à « cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est ».

En dépit des nombreux appels de Tel Aviv, les États-Unis se sont abstenus lors du vote au lieu d'imposer leur veto traditionnel, ce qui a permis au Conseil d'adopter le document. Le bureau du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ensuite déclaré que le pays n'allait pas appliquer la résolution.

À l'heure actuelle, 430 000 colons israéliens habitent en Cisjordanie et 200 000 autres résident à Jérusalem-Est, considéré par les Palestiniens comme la capitale de leur futur État. Pour la communauté internationale, toutes les colonies israéliennes sont illégales.

