Corée du Nord: deux missiles balistiques déployés près de Pyongyang

La Corée du Nord a déployé deux missiles balistiques intercontinentaux au nord de Pyongyang, la capitale nord-coréenne, a annoncé la chaîne japonaise télévisée NHK, se référant à une source militaire sud-coréenne.

Selon la source, ces missiles, dotés de propulseurs modernisés, seraient prêts à être tirés à tout moment.

Auparavant, les militaires américains et sud-coréens avaient observé par satellite deux pas de tir mobiles. Ils ont supposé que Pyongyang pouvait procéder à des tirs d'essai le jour de l'investiture du président américain Donald Trump.

Par ailleurs, le président nord-coréen Kim Jong Un a déclaré dans son adresse à la nation à l'occasion du Nouvel An que le pays était au stade final de la mise au point de missiles balistiques intercontinentaux.

Selon l'agence sud-coréenne Yonhap, Pyongyang met au point les missiles KN-08 installés sur des pas de tir mobiles et ayant une portée de 13 000 kilomètres. S'estimant menacée par les États-Unis, la Corée du Nord refuse de mettre un terme aux essais de son arme nucléaire et de ses missiles, malgré les sanctions de l'Onu.

