La construction de bases russes à l'étranger pas à l'ordre du jour

La déclaration fait suite à l'accord signé par Moscou et Damas visant à élargir et moderniser le point d'entretien technique des navires russes situé dans le port de Tartous, en Syrie.

« La construction de bases russes à l'étranger n'est pas à l'ordre du jour, aujourd'hui cette question n'est pas discutée », a déclaré Valentina Matvienko.

La semaine dernière, Moscou et Damas ont signé le document visant à élargir et moderniser la station la base navale russe de Tartous en Syrie. Selon le document publié sur le portail d'information juridique, l'accord entre la Russie et la Syrie, signé le 18 janvier, sera en vigueur pour une période de 49 ans.

© Sputnik. Grigori Syssojew La base navale russe de Tartous en Syrie sera élargie et modernisée

​« La Syrie autorise la Russie à procéder à l'élargissement de la station d'entretien technique, ainsi qu'au développement et à la modernisation de son infrastructure aux fins de réparations, de ravitaillement et de repos des membres d'équipage », est-il indiqué dans le document.

© Sputnik. Grigory Sysoev Syrie: la Russie déploiera une base militaire navale permanente à Tartous

L'accord prévoit que la base syrienne de Tartous pourra abriter simultanément 11 navires de guerre russes.

« Ce nombre est suffisant pour remplir toutes les fonctions nécessaires: arriver sur les lieux, s'implanter, assurer le débarquement nécessaire, fournir le ravitaillement », a déclaré à Sputnik le premier vice-président du Comité de la Douma pour les affaires internationales Dmitri Novikov.

Pour le moment, le port de Tartous abrite une station d'entretien technique des navires russes, créée en 1977. La base de Tartous est à ce jour le seul point d'appui logistique de la Marine russe en Méditerranée. Le service est assuré uniquement par les civils.

