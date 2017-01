Irak: Daech formait ses enfants soldats dans une église chrétienne

Les djihadistes de Daech ont transformé une église chrétienne de la ville de Tel Kaif, située à proximité de Mossoul, en centre d'entraînement militaire pour enfants, annonce le site kurde Rudaw.

Selon la source, la plupart des enfants avaient à peine 15 ans. De nombreux adolescents avaient été secrètement acheminés à Tel Kaif depuis Mossoul. Les entraînements duraient, de façon générale, de 15 à 20 jours.

« Daech a transformé l'église en centre portant le nom d'Abû Talha Al-Ansârî. Ils savaient que l'aviation ne bombardait pas les églises », a indiqué un interlocuteur du site.

Selon lui, les enfants ayant suivi l'entraînement partaient directement sur le front. Ils disaient vouloir « rejoindre les cieux ». Actuellement, Tel Kaif n'est plus contrôlée par les djihadistes de Daech.

© AFP 2016 AHMAD AL-RUBAYE L’est de Mossoul libéré de Daech

Le 17 octobre 2016, l'armée irakienne, les milices chiites et les Peshmergas kurdes, soutenus par l'armée de l'air irakienne et l'aviation de la coalition dirigée par les États-Unis, ont lancé une opération visant à libérer cette ville.

Le 18 janvier, Bagdad a annoncé que les terroristes de Daech avaient été entièrement chassés de l'est de la ville de Mossoul. La partie occidentale de la ville, qui est située sur l'autre rive du Tigre, est pourtant toujours sous l'emprise des terroristes.

