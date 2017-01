À Astana, l'Armée syrienne libre prône un strict respect du cessez-le-feu

L'agence Sputnik s'est entretenue avec Abdulrahman Mustafa, membre de la brigade Sultan Mourad faisant partie de l'Armée syrienne libre (ASL), qui s'est rendu dans la capitale kazakhe pour prendre part aux discussions.

« Nous nous prononçons en faveur du strict respect du régime de cessez-le-feu en Syrie conformément à l'accord signé le 30 décembre 2016 à Ankara », a indiqué l'opposant qui accuse les forces gouvernementales de « nombreuses violations » de la trêve dans différentes régions, notamment dans la zone de Wadi Barada.

« Il faut en premier lieu mettre fin à toutes ces violations avant de discuter de problèmes humanitaires (…). Il faut assurer la libération des prisonniers, la levée de blocus et la mise en place de couloirs humanitaires », explique M. Mustafa.

Si les négociations d'Astana aboutissent, cela permettra de faire un nouveau pas vers le rétablissement de la paix en Syrie, souligne l'interlocuteur de l'agence. « Si les pourparlers s'achèvent sur un résultat positif et si la Russie parvient à exercer une influence sur le gouvernement de Damas et l'Iran en vue de faire respecter la trêve sur l'ensemble du territoire de la Syrie, il sera possible d'entamer un règlement politique de la situation », estime l'opposant.

Toujours d'après lui, le fait que la Russie a invité les représentants de l'opposition syrienne aux négociations d'Astana revêt une importance particulière compte tenu de l'influence que Moscou a « sur le terrain » en Syrie.

M. Mustafa a également salué les efforts diplomatiques déployés par la partie turque en vue de résoudre le conflit syrien et de « mettre un terme à l'effusion de sang ».

