Rencontre d’Astana: Lavrov parle des tentatives de remplacer l’opposition par des exilés

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a évoqué lundi devant les journalistes des tentatives entreprises aux pourparlers d'Astana de remplacer la délégation de l'opposition armée en Syrie par celle de l'opposition politique, formée à partir de personnes en exil.

« Nous n'essayons pas du tout de chasser l'opposition politique du processus, mais estimons que la rencontre d'Astana est justement appelée à enregistrer une entente sur la participation également à part entière de l'opposition armée à ce processus. C'est le principal aujourd'hui », a déclaré le ministre.

Et d'ajouter que les prochains tours de discussions sur le règlement en Syrie, y compris à Genève, seraient consacrés à des pourparlers du gouvernement syrien avec tous les groupes d'opposants sans exception aucune, qu'il s'agisse des groupes formés avec la participation de Riyad, de Moscou ou du Caire.

« Mais maintenant, la délégation de l'opposition armée va se joindre à ces opposants politiques, ce qui ne manquera évidemment pas de rendre plus concret et plus prometteur le dialogue engageant tous les Syriens », a estimé M. Lavrov.

Bien que la méfiance mutuelle persiste entre les parties en conflit, les négociations, appelées à permettre à la Syrie de retrouver la paix et la stabilité et de relancer enfin un dialogue qui associe tous les Syriens, se poursuivent à Astana, au Kazakhstan, avec par ailleurs la participation des délégations russe, iranienne, turque et en présence de l'ambassadeur américain et de l'émissaire des Nations unies pour la Syrie, Staffan de Mistura.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »