La Moldavie insiste sur la reconnaissance de sa neutralité par l’Otan

© Sputnik. Sergei Guneev Chisinau ne veut pas de rideau de fer avec l’UE, mais rejette toute rhétorique antirusse

Le président moldave Igor Dodon a annoncé son intention de proposer aux dirigeants de l'Otan, lors de la rencontre prévue à Bruxelles en février prochain, de signer un accord visant à reconnaître la neutralité de la République de Moldavie par l'Alliance.

En outre, le président moldave envisage d'annuler l'ouverture du bureau de l'Otan à Chisinau, qui va à l'encontre de la Constitution stipulant que la Moldavie est un pays neutre.

« Je compte insister sur l'annulation de l'accord envisageant l'ouverture du bureau de l'Otan à Chisinau. Par ailleurs, je veux proposer à Bruxelles en février prochain de signer un accord sur la reconnaissance de la neutralité de la Moldavie par l'Otan », a déclaré Igor Dodon à Sputnik.

Fin novembre 2016, le premier-ministre moldave et le secrétaire général de l'Otan ont signé un accord sur l'ouverture d'un bureau de liaison de l'Otan à Chisinau. Bien qu'Igor Dodon ait critiqué cet accord, s'opposant contre toute tentative d'entraîner la Moldavie dans des blocs militaires, la majorité parlementaire a approuvé en seconde lecture l'ouverture du bureau, avant la prise de fonctions du nouveau président.

Selon sa Constitution, la Moldavie a un statut de neutralité, mais depuis l'an 1994, la République coopère avec l'Alliance dans le cadre d'un partenariat individuel. En outre, selon les sondages d'opinion, la majorité des citoyens de la Moldavie sont opposés à l'adhésion de leur pays à l'Otan.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »