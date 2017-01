Kremlin: trop tôt pour évoquer une coalition russo-américaine en Syrie

© AFP 2016 THIERRY CHARLIER La Finlande, intermédiaire entre Poutine et Trump?

Une coalition entre Moscou et Washington ainsi que des manœuvres conjointes contre les islamistes radicaux en Syrie ne sont pas à l'ordre du jour, a annoncé ce lundi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

« Le fondamentalisme islamique constitue une menace inconditionnelle pour tous les pays et pour le nôtre aussi », a-t-il indiqué aux journalistes qui le priaient de commenter la possibilité d'entrer dans une coalition antiterroriste aux côtés des États-Unis.

« Il est prématuré d'évoquer une quelconque initiative parce que le président américain ne fait que débuter son mandat. Il faut tout simplement attendre que les contacts s'établissent. Et cela n'est pas encore arrivé », a-t-il conclu.

Dmitri Peskov a toutefois salué l'intention des États-Unis de chercher à coopérer en matière de lutte antiterroriste: « Le président russe Vladimir Poutine a plusieurs fois noté que la coopération en matière de lutte contre le terrorisme n'avait pas d'alternative et qu'un seul pays était incapable de faire face au défi le plus redoutable du XXIe siècle. »

