La Finlande refuse de construire un mur à la frontière russe

La Finlande n'envisage pas d'ériger un mur à la frontière avec la Russie, a annoncé lundi le premier ministre finlandais Juha Sipilä lors d'une visite dans la ville norvégienne de Tromsø.

« Nous n'avons pas de projets de ce genre. Nous avons réglé le problème des réfugiés au moyen d'un dialogue avec Moscou », a indiqué M. Sipilä commentant la construction d'une barrière en acier à la frontière russo-norvégienne.

La Norvège a érigé un mur d'acier haut de trois mètres et long de 200 mètres à la frontière avec la Russie fin 2016. Selon les autorités du pays, cette barrière est appelée à protéger la Norvège contre les migrants.

© Sputnik. Valery Morev La Norvège construira un mur de 200 mètres à la frontière avec la Russie

Les Norvégiens ont appris l'existence du nouveau mur frontalier avec humour. « Nous ne voulons pas de cette barrière. Nous souhaitons avoir les mêmes rapports avec la Russie que nous avons eus ces dernières années », a déclaré un habitant local cité par la chaîne de télévision BBC.

La Finlande s'est toujours montrée hostile à l'idée de créer des barrières à sa frontière avec la Russie, à la différence des trois pays baltes qui ont l'intention de se séparer du territoire russe par des clôtures.

