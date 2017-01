Les avions russes et turcs ont frappé Daech en Syrie le 21 janvier

Des avions russes et turcs ont effectué un frappe conjointe contre les positions du groupe terroriste Daech près de la ville syrienne d'Al-Bab, le 21 janvier dernier, a annoncé lundi le ministère russe de la Défense.

« Les Troupes aérospatiales de Russie et l'Armée de l'air turque ont mené une nouvelle opération aérienne contre Daech près de la ville d'Al-Bab, dans la province d'Alep, le 21 janvier dernier », a indiqué le ministère dans un communiqué.

© Photo. Russian Defence Ministry 36 cibles de Daech attaquées lors des premières frappes conjointes russo-turques en Syrie

Trois avions russes et quatre avions turcs ont participé à la mission approuvée par les autorités syriennes. Ils ont détruit 22 cibles, d'après le ministère.

Le 18 janvier, la Russie et la Turquie ont mené leur première opération aérienne conjointe contre Daech en Syrie autorisée par Damas. Dix-sept avions ont tiré des missiles et largué des bombes sur 36 cibles dans les banlieues d'Al-Bab.

