Journée de l’air pur: le président Rohani teste une voiture électrique Made in Iran

Le président de la République islamique d'Iran Hassan Rohani s'est mis au volant d'une voiture électrique de production iranienne dans le cadre des célébrations de la Journée nationale de l'air pur, annonce le Tehran Times.

Après avoir testé le véhicule, M. Rohani s'est entretenu avec la direction de la compagnie productrice qui se spécialise dans des moyens de transport écologiques. Le président de la République islamique a été informé de la qualité et des prix de la production de cette entreprise à haute scientificité.

Rouhani test drives homegrown electric car pic.twitter.com/isfcZt5ne0 — Press TV (@PressTV) 18 января 2017 г.

​En temps froids d'hiver, un épais brouillard provoqué par les nombreux véhicules ne respectant pas les normes environnementales envahit régulièrement la capitale iranienne, la pollution contraignant souvent les écoles à fermer leurs portes.

​À la veille de la Journée nationale de l'air pur, la municipalité de la capitale iranienne a présenté au public des voitures et des motos électriques, ainsi que des cars à faibles émissions.

​Quoi qu'il en soit, troisième pays doté des plus importantes réserves de pétrole au monde, l'Iran veut aller plus loin que la fabrication de modèles de voitures à faibles émissions. Aussi, la production de véhicules électriques est-elle à l'ordre du jour et ce, d'autant plus qu'à son arrivée au pouvoir en 2013, le président Hassan Rohani a fait de la lutte pour la qualité de l'air dans le pays l'une de ses priorités.

La Journée nationale de l'air pur a été instituée en Iran pour faire comprendre à la population que même les efforts individuels pouvaient contribuer à l'amélioration de la situation écologique. Ce jour-là, des conférences et d'autres manifestations thématiques sont organisées.

