À quoi s'attendre de l'administration Trump? Avis des experts chinois

Le gouvernement chinois est sans aucun doute opposé au développement par les États-Unis d'un système de défense antimissile, le plus puissant au monde, promis par Donald Trump, car cela risquerait de stimuler la course aux armements, indique Jin Canrong de l'institut des relations internationales à l'Université Renmin de Chine (Pékin).

« Pourtant, la Chine n'est pas préoccupée par la possible mise en place d'un tel système. Dans le contexte de croissance économique continue, la Chine rattrape vite les autres pays en ce qui concerne les technologies militaires », explique M. Jin.

En ce qui concerne le retrait de Washington de l'Accord de partenariat transpacifique (TPP) également voulu par M. Trump, il ne s'agit pas d'« un moment négatif pour la Chine », estime le chercheur. « Or, le principe de protectionnisme défendu par Trump ne bénéficiera ni à Pékin, ni aux relations sino-américaines dans leur ensemble », souligne-t-il.

Pour sa part, l'expert du centre des études américaines de l'Académie chinoise des sciences sociales Tao Wenzhao prédit qu'après son investiture le nouveau locataire de la Maison Blanche préférera les accords commerciaux bilatéraux aux traités impliquant plusieurs parties.

« Lors de négociations bilatérales, il lui sera plus facile d'obtenir des conditions avantageuses qui lui permettront de mettre en œuvre son idée de domination américaine », prétend l'interlocuteur de l'agence.

Son collègue de l'Université Fudan, Wang Xiaofeng, pense quant à lui que l'interaction économique et commerciale entre les États-Unis et la Chine constitue une sorte de « ballast » dans leurs relations.

« Si des problèmes surviennent dans ces deux domaines, cela sera susceptible de créer des pressions sur les relations bilatérales dans leur intégrité », déclare l'analyste.

Toujours d'après lui, il est fort probable que la nouvelle administration US adoptera toute une série de mesures commerciales et économiques à l'encontre de l'Empire du Milieu.

