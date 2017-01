USA-URSS: en 1988, une émission TV pour les enfants a réussi à briser la glace

La fin de la guerre froide a été provoquée par un certain nombre d'initiatives. Mais saviez-vous qu'à cette époque, la télé destinée aux enfants soviétiques et américains a participé à la normalisation des relations entre les deux superpuissances ? Il est aujourd'hui intéressant de revenir sur le soutien apporté par de telles émissions.

En 1988, l'actrice américaine Marlo Thomas a tourné conjointement avec des spécialistes soviétiques la vidéo « Free to Be… a Family » (« Libres d'être… une famille ») qui a été ensuite diffusée sur la chaîne américaine ABC en décembre de cette même année.

Cette émission spéciale a été basée sur les personnages du Muppet Show américain et du programme soviétique Spokoynoy nochi, malyshi! (Bonne nuit, les enfants !). Khryucha le petit cochon et Kermit la grenouille (Kermit the Frog) ont tenu des négociations, tout comme les hommes politiques. Mais lors de cette rencontre, ils s'échangeaient des fruits !

Ensuite, les protagonistes de l'émission ont organisé un « pont télévisé », faisant référence à ceux lancés à cette époque par les journalistes entre les États-Unis et l'Union soviétique.

En 1989, l'émission a reçu un Emmy Awards. Mais la plus grande réussite de ce projet a été sa contribution à l'amélioration à l'atmosphère dans les relations américano-soviétiques. Aujourd'hui, le monde semble de nouveau avoir besoin de ce genre d'initiatives.

