Les USA ouverts à l'idée d'opérations anti-Daech avec la Russie

Les États-Unis sont ouverts à l'idée de mener des opérations militaires conjointes avec la Russie contre le groupe terroriste État islamique (Daech), a déclaré lundi Sean Spicer, porte-parole de la Maison Blanche lors de sa première conférence de presse sous la présidence Donald Trump.

« S'il y a une possibilité de combattre Daech avec n'importe quel pays, que ce soit la Russie ou un autre, et que nous partageons un intérêt national sur la question, bien sûr, nous sommes preneurs », a indiqué le porte-parole à la question portant sur la possibilité d'organiser des opérations antiterroristes conjointes avec la Russie.

Le président Donald Trump a déclaré, lors de la cérémonie d'investiture du 20 janvier, que les États-Unis avaient l'intention d'unir le monde en vue d'éradiquer « le terrorisme islamique radical ».

Dmitri Peskov, porte-parole du président russe, a déclaré lundi qu'il était encore prématuré de parler d'une coalition russo-américaine en Syrie avant d'appeler à attendre les premiers entretiens avec la nouvelle administration américaine.

« Il est prématuré d'évoquer une quelconque initiative parce que le président américain ne fait que débuter son mandat. Il faut tout simplement attendre que les contacts s'établissent. Et cela n'est pas encore arrivé », a-t-il noté.

Dans le même temps, Dmitri Peskov a rappelé que le président Vladimir Poutine avait toujours considéré la coopération dans la lutte contre le terrorisme comme le seul moyen de combattre ce fléau du XXIe siècle.

