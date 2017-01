Barcelone soutient une plate-forme anti-corruption basée sur Tor

La ville de Barcelone a décidé de lutter contre la corruption à l'aide des instruments digitaux. Comme le signale le site Boing Boing, le conseil municipal a approuvé officiellement une plate-forme pour que les citoyens y déposent leurs plaintes concernant la corruption. L'anonymat sera protégé par le réseau informatique Tor.

C'est la première fois que le conseil municipal approuve l'utilisation de ce réseau informatique. La plate-forme est élaborée par le groupe espagnol d'activistes Xnet qui fait partie du Conseil des citoyens du Bureau pour la transparence et les meilleures pratiques de la ville de Barcelone.

Les activistes de Xnet fournissent les explications nécessaires concernant le nouvel outil. Par ailleurs, des instruments similaires fonctionnaient déjà dans le cadre de la société civile, par exemple, le courriel XnetLeaks. Le Xnet propose également pour les citoyens des réponses aux questions concernant les courriels et les instruments qui protègent l'anonymat.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».