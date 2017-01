Après une photo dans les buissons à l’investiture de Trump, Saakachvili voit rouge

© Sputnik. Denis Petrov Quoi de neuf sur les vêtements de Saakachvili?

Sur la page Facebook de M. Saakachvili, une photo a été publiée sur laquelle on le voit debout dans la verdure au National Mall lors de la cérémonie d'investiture de Donald Trump consultant son téléphone portable. Cette image est accompagnée du titre suivant : « Saakachvili regardait l'investiture de derrière la grille ».

L'ex-gouverneur de la région d'Odessa l'a pris avec mécontentement :

« Nous avons proposé aux chaînes de télévision ukrainiennes de couvrir ma présence à l'investiture de Donald Trump. Elles ont toutes refusé », a-t-il commenté.

Cependant, M. Saakachvili n'a pas tardé à émettre une hypothèse sur la source de ce geste malfaisant :

« Certains d'entre eux (des journalistes, ndlr) reproduisent unanimement les photos faites par les gens qui ont des liens russes que j'ai vus à la sortie de la cérémonie en attendant les personnes de mon groupe ».

Selon l'homme politique, tous ces articles prouvent que ses « ennemis » ont peur de lui.

Mais oui, bien sûr, qui, à part des Russes, auraient intérêt à le piéger de manière si ingrate ?

Ми пропонували українським телеканалам висвітлити мою присутність на інавгурації Дональда Трампа. Всі вони відмовилися,… Опубликовано Mikheil Saakashvili 21 января 2017 г.

En outre, M. Saakachvili a annoncé à ses abonnés que ces dernières semaines il communiquait beaucoup avec des représentants de l'équipe Trump, avec certains qu'il connait « en personne et avec qui il allait collaborer au nom de l'Ukraine ».

