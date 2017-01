Bagarre entre journalistes arabes en marge de la rencontre d’Astana

Les pourparlers sur la Syrie d'Astana, la capitale kazakhe, ont constitué un des événements majeurs de ce début d'année 2017. Au point que certains représentants des médias ne se sont pas parvenus à contrôler leurs émotions.

Deux journalistes arabes en sont venus aux mains alors qu'ils couvraient le discours de Bachar al-Jaafari, chef de la délégation du gouvernement syrien.

Le pugilat a commencé dans le hall de l'hôtel Rixos, où se tenaient les négociations, au moment où Bachar al-Jaafari sortait pour répondre aux questions des journalistes.

Un des opérateurs a à plusieurs reprises demandé à son collègue de baisser la tête qui l'empêchait de filmer l'événement. Pourtant, celui-ci est resté de marbre suite à cette remarque.

Au bout de quelques secondes les deux hommes se sont jetés l'un sur l'autre en hurlant des phrases en langue arabe. Ils ont cependant rapidement été séparés et rappelés à l'ordre. Bachar al-Jaafari a fait mine de ne pas avoir vu le match de boxe improvisé causé par son arrivée.

La rencontre a débuté le 23 janvier dans la capitale du Kazakhstan. Les négociations visent à permettre à la Syrie de retrouver la paix et la stabilité ainsi qu'à relancer un dialogue impliquant tous les Syriens.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »